Пьер-Эмерик Обамеянг покинул лагерь сборной Габона и в ближайшее время вернется в Арсенал, сообщает местная федерация футбола в Twitter.

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32-летний нападающий так и не сыграл ни одного матча на турнире Кубка Африки. Сначала у Пьер-Эмерика диагностировали COVID-19, что повлекло за собой определенные проблемы с сердцем. Напомним, в Арсенале у габонца дела тоже не самые лучшие, уже больше месяца он не попадает в заявку лондонцев из-за конфликта клубом.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 15 матчей, в которых отличился 7-мя голами и двумя ассистами.

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