Головний тренер збірної Алжиру Джамель Бельмаді нарешті пояснив, чому 25-річний хавбек не провів жодної секунди на груповому етапі КАН.

Обамеянг через проблеми зі серцем покинув Кубок Африки

"За моєю вказівкою ми ухвалили рішення зберігати медичну таємницю про стан Адама до цього часу. Він здав позитивний тест на COVID, а потім ми виявили у нього проблеми із серцем. Йому доведеться обстежитися ретельніше.

Якби ми відразу сказали, то Унас не зміг би бути поряд з партнерами. Раніше Обамеянг і Леміна покинули Габон у схожій ситуації, а ми не хотіли говорити зайве. Ми не давали публічних новин, однак тепер можу сказати, що гравцеві доведеться пройти додаткові тести", – наводить слова Бельмаді Calciomercato.

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