Пресс-служба горожан подтвердила переход 18-летнего аргентинца. Клаудио Эчеверри подписал контракт с Манчестером Сити до 2028 года.

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Согласно информации Transfer News Live, сумма трансфера составляет около 12,5 миллиона фунтов стерлингов без учета бонусов, которые предусмотрены контрактом с Ривер Плейт. 18-летний футболист останется в аргентинском клубе до января 2025 года, а лишь затем присоединится к Манчестер Сити.

Эчеверри вызывается регулярно в молодежную сборную Аргентины, за которую он сыграл в 23 матчах, забив 13 голов. Также полузащитник уже проводил тренировки с первой командой Аргентины

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