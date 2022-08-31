Трабзонспор продолжает пытаться подписать Довбика и уже предложил за украинца 5,5 млн. евро, сообщает журналист Хасан Тюнчел.

Довбик подтвердил желание уйти из СК Днепр-1 – форвард официально попросил о трансфере и раскрыл все варианты

Трансфер должен быть принят владельцем СК Днепр-1. Ранее сообщалось, что днепряне хотят получить за своего форварда не менее 12 млн евро – "спортклубовцы" владеют лишь 50% прав на игрока.

Напомним, в прошлом сезоне Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, забив 14 голов и отдав 5 ассистов. В текущей кампании 25-летний форвард провел в составе СК Днепр-1 три поединка без результативных действий.

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