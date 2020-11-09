"Если абстрагироваться от игры команды, то всегда можно сказать, что в неудаче виноват, в первую очередь, тренер. Неправильный выбор состава, ошибки в подготовке и так далее – обычный набор обвинений в адрес коуча. Но, в данном случае, следует помнить, что в поражении Динамо есть и объективные причины. Это и меньший срок – в один день – на восстановление после Лиги чемпионов, и большее число выбывших из строя основных исполнителей.

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Луческу перед матчем с Шахтером попал в патовую ситуацию. Румынский специалист, выбирая тактику на эту игру, вынужден был отказаться от высокого прессинга – обычно, столь эффективного в противоборстве с "горняками". Киевляне поняли, что на это им попросту не хватит сил.

На "бело-синих" данная неудача никак не повлияет – у них имеются смягчающие обстоятельства. Динамо может объяснить себе, почему такое произошло. Что касается Шахтера, то для него победа над киевлянами была необходима для реабилитации после фиаско в матче с Боруссией, и возможностью сократить отставание от Динамо", – сказал Олег Шелаев в коментарии Команде 1.

Напомним, Шахтер разгромил Динамо (3:0) в 9-м туре УПЛ. Несмотря на это, киевляне лидируют с 20 пунктами. Дончане идут вторыми, имея на одно очко меньше.

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