"Якщо абстрагуватися від гри команди, то завжди можна сказати, що в невдачі винен, в першу чергу, тренер. Неправильний вибір складу, помилки в підготовці і так далі – звичайний набір звинувачень на адресу коуча. Але, в цьому випадку, слід пам'ятати, що в поразці Динамо є і об'єктивні причини. Це і менший термін – в один день – на відновлення після Ліги чемпіонів, і більше число тих, хто вибули з ладу основних виконавців.

Динамо повторило власний антирекорд у матчах з Шахтарем

Луческу перед матчем з Шахтарем потрапив у складну ситуацію. Румунський фахівець, вибираючи тактику на цю гру, змушений був відмовитися від високого пресингу – зазвичай, дуже ефективного у боротьбі з "гірниками". Кияни зрозуміли, що на це їм просто не вистачить сил.

На "біло-синіх" ця невдача ніяк не вплине – у них є пом'якшувальні обставини. Динамо може пояснити собі, чому так сталося. Що стосується Шахтаря, то для нього перемога над киянами була необхідна для реабілітації після фіаско в матчі з Борусією, і можливістю скоротити відставання від Динамо", – сказав Олег Шелаєв у коментарі Команді 1.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо (3:0) у 9-му турі УПЛ. Попри це, кияни лідирують з 20 пунктами. Донеччани йдуть другими, маючи на одне очко менше.

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