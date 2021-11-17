"Понятно, что в раздевалке сейчас эмоции. Ребята отдали все силы на поле, чтобы добиться нужного результата. Спасибо Франции за то, что тоже не подвела. Но мы пока прошли лишь половину пути. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф. Бутылочку вина для французов? С удовольствием это сделал бы, если бы у меня там были знакомые.

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сегодня поле не совсем позволяло играть в наш футбол, поэтому было много брака. Сопернику тоже нужно отдать должное. Босния – это организованная команда, прекрасно распоряжающаяся мячом, обладающая пространством. Нам было тяжело передвигаться.

Спасибо Бущану за невероятный сейв в первом тайме. Он случился прямо у меня перед глазами. Честно, я думал, что мяч в воротах. Жора сделал невероятное и подтолкнул команду бежать вперед. Учитывая то, как он провел Евро, он заслуживает большего. Его отношение к делу вызывает только уважение", – заявил Зинченко в комментарии каналу "Футбол".

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