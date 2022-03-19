Скандальный олигарх рассматривает вариант приобретения Гезтепе, сообщает Fotomac.

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Абрамович срочно направил две свои суперяхты в Турцию, но это только первые шаги "интеграции" на берегах Босфора. После гонения со стороны Великобритании босс Чукотки надеется обжиться в Турции, сочетающей в себе западные выгоды и относительную терпимость к России. Приобретение футбольного клуба – одно из намерений молчаливого приспешника Путина.

Выбор Абрамовича несколько удивляет. Гезтепе давно не может похвастаться титулами, а сейчас вообще болтается в зоне вылета турецкой Суперлиги. Вероятно, олигарх надеется повторить стремительный подъем Челси с вливанием серьезных ресурсов.

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