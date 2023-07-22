Бывший вингер Днепра, Шахтера и сборной Украины попытается реанимировать карьеру в новом для себя чемпионате.

Евгений Коноплянка близок к переходу в румынский ЧФР Клуж на правах свободного агента. Игрок и клуб уже согласовали условия контракта. Для официального завершения сделки не хватает только подписей, сообщает Sport.ua.

Контракт будет рассчитан на два года. Если не возникнет форс-мажора, то официально о переходе 33-летнего экс-игрока сборной Украины объявят в ближайшие дни.

Последним клубом Коноплянки была польская Краковия, в которую он перешел в феврале 2022 года. По завершении сезона 2022/23 украинец покинул краковскую команду на правах свободного агента. До этого Евгений выступал за Шахтер, Шальке, Севилью и Днепр. Ранее сообщалось, что Коноплянка хочет остаться в Польше, а также имел экзотический вариант продолжение карьеры.

ЧФР Клуж завершил сезон 2022/23 на 3-й позиции чемпионата Румынии. После двух туров новой кампании команда набрала шесть очков и лидирует в турнирной таблице. Также ЧФР Клуж играет в квалификации Лиги конференций.

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