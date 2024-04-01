"Я бы не хотел проигрывать 1:0, я бы хотел выиграть в 4:0 или 5:0, но это лучшее, как мы могли сыграть против Брайтона Де Дзерби.

Ливерпуль одержал волевую победу над Брайтоном, захватив единоличное лидерство в АПЛ

Играли мы очень хорошо, мудро защищались, да, всегда была борьба, но были игры против "чаек", где мы никогда не были близкими к победе, но в этот раз мы были спокойны.

Собослай? Он – невероятный. Это креативность и качество, видеть это. Он видит Макку, его первое прикосновение невероятное, а затем он видит Салаха. Насколько расточительными мы были во всех остальных моментах, настолько хорошо, что у нас был этот гениальный футбольный момент, который завершил игру.

Брайтон имеет невероятное качество. Это мерило того, насколько хорошо мы сегодня играли, потому что я их очень уважаю. У них были шансы, они внезапно начали больше рисковать, а мы немного устали. Мы заслужили на победу. Это то, чего ты хочешь, и, кроме того, это действительно круто", – рассказал Клопп в интервью BBC.

Напомним, Ливерпуль имеет 67 очков и находится на втором месте. Перед стартом тура у "канониров" было 64 балла, а у Манчестер Сити – 63.

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