"Я б не хотів програвати 1:0, я б хотів виграти в 4:0 або 5:0, але це найкраще, як ми могли зіграти проти Брайтона Де Дзербі.

Ліверпуль здобув вольову перемогу над Брайтоном, захопивши одноосібне лідерство в АПЛ

Грали ми дуже добре, мудро захищалися, так, завжди була боротьба, але були ігри проти "чайок", де ми ніколи не були близькими до перемоги, але цього разу ми були спокійні.

Собослай? Він – неймовірний. Це креативність і якість, бачити це. Він бачить Макку, його перший дотик неймовірний, а потім він бачить Салаха. Наскільки марнотратними ми були у всіх інших моментах, настільки добре, що у нас був цей геніальний футбольний момент, який завершив гру.

Брайтон має неймовірну якість. Це мірило того, наскільки добре ми сьогодні грали, тому що я їх дуже поважаю. У них були шанси, вони раптово почали більше ризикувати, а ми трохи втомилися. Ми заслужили на перемогу. Це те, чого ти хочеш, і, крім того, це дійсно круто", – розповів Клопп в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль має 67 очок і перебуває на другому місці. Перед стартом туру у "канонірів" було 64 бали, а у Манчестер Сіті – 63.

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