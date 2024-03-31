Ливерпуль получил хороший шанс для того, чтобы захватить единоличное лидерство в АПЛ. Мерсисайдцы шли вторыми, имея равенство по очкам с Арсеналом и опережая Ман Сити на одно очко – оба конкурента сегодня встретятся в личной встрече. Впрочем, надеяться на какую-то ничья или думать, чья осечка выгоднее, на Энфилде не собирались.

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По крайней мере, до домашки с Брайтоном – а особенно после 2-й минуты. Именно тогда подопечные Роберто Де Дзерби открыли счет. Эступиньян запустил передачу на ход Адигра, тот влетел в штрафную и выполнил поперечный пас, а мяч рикошетом добрался до Уэлбека. Дани пробил в правый нижний. 0:1!

На 31-й минуте эта парочка могла и второй гол оформить, однако Дани после обыгрыша с Симоном попал во внешнюю сторону сетки. Таким образом, Брайтон мог забить дважды из трех ударов в первом тайме. Ливерпуль же создал значительно больше.

Еще на 9-й минуте Салах мог сравнивать счет, качнув защитника на углу штрафной и бахнув мимо дальней девятки. На 18-й минуте Мохаммед стрелял уже с угла вратарской, открывшись под закидушку от Макаллистера (над перекладиной), а на 19-й он же пробивал метров с пяти мимо дальнего угла – хотя сам эпизод создал Брэдли, который расшатал Эступиньяна.

В конце концов, на 27-й минуте Ливерпуль восстановил статус-кво. Хозяева заработали угловой, подачу с которого замкнуть не удалось. Салах головой с подбора забросил мяч назад в штрафную, а там рикошет от Велтмана пришел к ногам Диаса – Луис из пределов вратарской сразу же прошил Вербрюггена. 1:1!

На 30-х минутах Брайтон вообще начал сыпаться. В одном эпизоде Брэдли прошел двух защитников в штрафной и покатил под удар Диасу (мимо дальнего нижнего), а в другой Конор обыгрался с Салахом и выполнил прострел. Произошел рикошет, после которого Нуньес пробивал уже лежа на газоне, но Вербрюген парировал. Еще через минуту Брэдли получил проникающий пас от Салаха и бахнул над перекладиной.

В итоге, команды отправились отдыхать при ничейном счете. Ливерпуль продолжал доминировать. Так, на 54-й минуте Макаллистер нанес удар головой из центра штрафной (немного неточно), а на 64-й Нуньес раскачал оппонента у чужого периметра и бахнул под ближнюю – Вербрюген парировал.

На 65-й же дело дошло до заслуженного гола. Собослаи открылся на правом фланге и выполнил пас в зону перед штрафной, а Макалилстер оттуда выполнил разрезной пас на Салаха. Мо с левой уверенно переиграл кипера. 2:1 На 71-й же минуте египтянин вколотил третий мяч в сетку, получив передачу на ход от Дарвина и покатив между ног Вербрюггену – впрочем, вингер залез в офсайд.

Мерсисайдцы не останавливались, но реализация оставалась ужасной. На 76-й минуте команда не реализовала контрвыпад 2-в-1, на 84-й скидка Эллиота после углового завершилась без замыкания, а на 90-й Салах стрелял из-под Балеба метров с 10-ти – голкипер парировал.

Такое расточительство могло быть наказано, однако замыкание Данка со стандарта вытащил Келлехер, а лонгшот Лалланы прошел мимо дальнего угла. В конце концов, финальный свисток таки зафиксировал волевую победу Ливерпуля. Мерсисайдцы захватили лидерство в АПЛ – по крайней мере, на ближайшие пару часов.

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