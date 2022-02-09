"Мы забили три гола (два мяча арбитр отменил – прим.). В случае отмены второго гола линейный судья сигнализировал о нарушении через 10 секунд после инцидента. Очень слабое решение, следует отметить.

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Но в первом тайме мы играли отлично, контролировали игру и доминировали. Во втором нам не хватало агрессии. Было ясно, что соперник выйдет на поле более агрессивным. И когда он забивал, мы не отработали в защите до конца.

Для нас это вечер разочарований, мы должны были спокойно побеждать. Мы забили трижды в первом тайме, я не могу упрекнуть команду в том, что у нее не было инстинкта убийцы до перерыва.

В конце концов, все это даже вопрос фарта. Одного очка после такой игры просто недостаточно", – сказал Рангника BBC.

После 23 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке, Бернли остался на дне таблицы.

Манчестер Юнайтед не смог победить Бёрнли, потеряв место в зоне Лиги чемпионов >