"Ми забили три голи (два м'ячі арбітр скасував – прим.). У випадку зі скасуванням другого гола лінійний суддя сигналізував про порушення через 10 секунд після інциденту. Дуже слабке рішення, слід зазначити.

Рангнік роздратований публічним з'ясуванням стосунків з гравцями МЮ: "Такі речі треба обговорювати особисто" >

Але в першому таймі ми грали чудово, контролювали гру та домінували. У другому нам не вистачало агресії. Було ясно, що суперник вийде на поле агресивнішим. І коли він забивав, ми не відпрацювали у захисті до кінця.

Для нас це вечір розчарувань, ми мали спокійно перемагати. Ми забили тричі у першому таймі, я не можу дорікнути команді в тому, що вона не мала інстинкту вбивці до перерви.

Зрештою, все це навіть питання фарту. Одного очка після такої гри просто недостатньо", – цитує Рангніка BBC.

Після 23-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці, Бернлі залишився на дні таблиці.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Бернлі, втративши місце у зоні Ліги чемпіонів >