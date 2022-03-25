"Місяць пройшов... Не віриться... Сьогодні багато хто розказує свою історію. Як почули перші вибухи, як рятувалися, як переживають.

Пятов, Сидорчук та Степаненко не мають шансів відновити кар'єру в Румунії – роз'яснення ситуації від легенди Шахтаря

Моя родина у якомусь сенсі пережила дежавю, адже не вперше довелось рятувати дітей від війни. До цього неможливо звикнути...

Наша країна показала якості, завдяки яким ми не дозволили статися так званому бліцкригу, який запланував ворог. Якості, невідомі ворогу. Мужність, єдність, честь, свобода. Ці якості викарбувані у нас в ДНК. Їх не забрати й не зламати. Ми вистоїмо, впевнений", – написав Пятов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, голкіпер Шахтаря після початку війни зумів покинути Україну і нині з родиною перебуває у Румунії.

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