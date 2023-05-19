"Тренерский штаб приехал в Севилью, чтобы сделать все возможное, и все идет хорошо. Мы выбили две большие команды, такие как Манчестер Юнайтед и Юве, и будем играть в Будапеште против другой замечательной команды и великого тренера.

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Люди не ожидали от нас подобного. Мы доминировали, но Ювентус смог забить, но это нас вдохновило. Мы по праву вышли в финал. Представляю, что когда сезон закончится и я уйду в отпуск, оглянусь назад и скажу, что добился больших результатов в замечательной команде. Я думаю, что это самая полная команда, которую когда-либо имел. С такими прекрасными игроками легче творить историю", – цитирует Marca наставника "бело-красных".

В финале Лиги Европы Севилья сыграет против Ромы. Встреча намечена на 31 мая. Напомним, что Хосе Луис Мендилибар возглавил испанскую команду в марте 2023 года.

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