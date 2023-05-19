"Тренерський штаб приїхав у Севілью, щоб зробити все можливе, і все йде добре. Ми вибили дві великі команди, такі як Манчестер Юнайтед і Юве, і будемо грати в Будапешті проти іншої чудової команди та великого тренера.

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Люди не очікували від нас подібного. Ми домінували, але Ювентус зміг забити, але це нас надихнуло. Ми заслужено вийшли у фінал. Уявляю, що коли сезон закінчиться і я піду у відпустку, озирнуся назад і скажу, що досяг великих результатів у чудовій команді. Я думаю, що це найповніша команда, яку коли-небудь мав. З такими гарними гравцями легше творити історію", – цитує Marca наставника "біло-червоних".

У фіналі Ліги Європи Севілья зіграє проти Роми. Зустріч запланована на 31 травня. Нагадаємо, що Хосе Луїс Менділібар очолив іспанську команду в березні 2023 року.

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