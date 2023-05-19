Ювентус в рамках полуфинала Лиги Европы 2022/23 так и не смог победить Севилью (1:2), пропустив ее в очередную битву за трофей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Первая встреча между Ювентусом и Севильей завершилась ничейным счетом, однако туринцам в родных стенах откровенно повезло. Они отыгрались после углового, проведенного аж на 7-й компенсированной минуте, а до того ничего интересного не создали. Тренер андалусийцев – Хосе Луис Мендилибар – был даже доволен таким результатом, ведь теперь его команде нужно было думать только о победе.

Рамон Санчес Писхуан встретил "Старую синьору" бешеной поддержкой и красной "стеной" на трибунах, однако первый тайм оказался равным. И фантастическим. Обе команды упустили три-четыре голевых возможности.

Севилья могла забивать на 24-й минуте вследствие удара головой в исполнении Окампоса, однако Щенсны выбил мяч с линии ворот – Юве же ответил на 26-й разрезным пасом Рабьо. Ди Мария ворвался в штрафную и перебросил Буну, но не попал в ворота. До этого у туринцев был угловой с подачей во вратарскую площадку, которую замкнул Гатти. Буну спас.

На 30-й минуте мощный лонгшот провел Акунья, заставив Щенсны вытащить мяч из-под перекладины. Ювентус моментально огрызнулся прорывом Кина, который завершился классным выстрелом метров с 20-ти – стойка спасла "рохибланкос"! Севилья ответила плотным ударом Окампоса с линии штрафной, но кипер не спал.

Не обошлось и без вмешательства VAR. На 42-й минуте Ювентус забил гол вследствие прострела Локателли под замыкание Рабйо. Его не засчитали из-за офсайда у Мануэля. Андалусийцы же претендовали на пенальти в компенсированное время – Куадрадо вместе с мячом снес Торреса, но рефери проигнорировали эпизод.

В целом, Ювентус в первом тайме выглядел острее. В начале второго тайма преимущество "Старой синьоры" в работе у чужих ворот только усилилось. В частности, на 56-й минуте Рабьо получил скидку от Кена на левый край штрафной и пробил в дальний угол, однако мяч разминулся со штангой. На 58-й же Бремер замыкал навес со стандарта – мяч прошел мимо левой стойки.

После этого тренеры провели замены. Хосе Мендилибар выпустил Сусо, а Массимо Аллегри бросил в бой Кьезу и Влаховича. Оба хода тренеров принесли мгновенный успех!

Ювентус открыл счет именно усилиями Влаховича. Душан на 67-й минуте зацепился за отскок, отклеился от Гуделя и Баде и оказался прямо перед Буну, пробив мимо него. 0:1! Впрочем, всего через пять минут Сусо сравнял счет, закрутив мяч из-за пределов штрафной в левую девятку – 1:1!

Данный размен ударил по психологии Ювентуса. Во втором тайме туринцы уже не создавали ничего, а вот Севилья была близка к победе в основное время. Героем стал Щенсны, который вытащил лонгшот от Сусо в девятку и спас при ударах Эн-Несири и Хиля в упор. В конце концов, свисток арбитра отправил команды в овертаймы.

В начале первого овертайма Кьеза имел хорошую возможность, чтобы вывести Юве вперед, однако с классной позиции Федерико пробил прямо в Буну. Наказание за расточительство оказалось жестким – на 96-й минуте Хиль накрутил Куадрадо и выполнил подачу в центр штрафной, а Ламела замкнул точным ударом головой. 2:1! Бремер и Данилу невнимательно сыграли с Эриком (еще одним футболистом, которого Мендилибар упустил во втором тайме).

Ожидалось, что Ювентус пойдет на штурм, однако ничего подобного не произошло. Хозяева в своем фирменном стиле засушили игру, почти ничего не позволив сопернику. Даже оставшись в меньшинстве на последние девять минут (Акунья получил удаление и дисквалификацию на следующий матч), "рохибланкос" держались крепко.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу нервионцев. Севилья вышла в свой седьмой финал Лиги Европы!