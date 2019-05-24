"Мы вернули Бойко в Динамо, а он подписал контракт с российским агентом": Панков рассказал скандальную историю

Футбольный агент Александр Панков рассказал о сотрудничестве с голкипером Динамо Денисом Бойко, и чем это все закончилось.

"Бойко ушел от меня, когда Газзаева убрали из Динамо, который его вернул из аренды в Оболони по моей просьбе. Пришел Семин, у меня с ним контактов не было. После матча с Шерифом его засадили на лавочку. Через 2-3 недели он сказал: "Ребята, чем вы можете мне сейчас помочь?" Говорю: "Газзаева нет. Сейчас Семин пришел".

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Нашей большой ошибкой было, что мы не подписали агентский контракт. Он тогда говорил: "Ребята, я же мужик, буду выполнять, вы красавцы, сделали работу". Говорю: "Давай подписывать контракт".

А он тогда подписал с другим агентом-иностранцем контракт. Этот контракт они подписали, но агент не вернул копию. И он не знал, регистрировал ли он его или нет. Он боялся очень сильно, чтобы не было двойного контракта, потому что могут быть проблемы.

Тогда он говорил: "Ребята, давайте не будем подписывать, вдруг он зарегистрировал его". А поскольку агент был россиянин, я позвонил в РФС. Там сказали, что никакой контракт не зарегистрирован. А Денис говорил: "Ну вдруг...". Я ему ответил: "Ну хорошо, давай не будем подписывать". Все, это ловушка.

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Дальше это просто честное слово. И он свое честное слово не выполнил по сегодняшний день. Это 2010 год.

Не буду я ему помогать. Он к нам приходил, мы с ним нормально разговаривали. Но я ему не буду помогать. Он знал, что мы только начинаем агентскую деятельность, мы ему увеличили контракт чуть ли не в 8 раз.

Вернули в Динамо – это было самое основное. Потому что Газзаев тогда не знал, что есть вообще Бойко. Тогда он ездил на метро, а потом резко начал на "Кайене". Бойко повел себя некорректно, и он знает об этом, будет с этим жить до конца своих дней", – сказал Панков программе Бомбардир.