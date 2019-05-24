"Ми повернули Бойка в Динамо, а він підписав контракт з російським агентом": Панков розповів скандальну історію

Футбольний агент Олександр Панков розповів про співпрацю з голкіпером Динамо Денисом Бойком, і чим це все закінчилось.

"Бойко пішов від мене, коли Газзаєва прибрали з Динамо, який його повернув з оренди в Оболоні на моє прохання. Прийшов Сьомін, у мене з ним контактів не було. Після матчу з Шерифом його засадили на лавку. За 2-3 тижні він сказав: "Хлопці, чим ви можете мені зараз допомогти?" Кажу: "Газзаєва немає. Зараз Сьомін прийшов".

Хацкевич розчаровує, Бойко лупцює Тете по дупі та історична бронза Олександрії – головне у 30-му турі УПЛ

Нашої великою помилкою було, що ми не підписали агентський контракт. Він тоді казав: "Хлопці, я ж мужик, буду виконувати, ви красені, зробили роботу". Кажу: "Давай підписувати контракт".

А він тоді підписав з іншим агентом-іноземцем контракт. Цей контракт вони підписали, але агент не повернув копію. І він не знав, реєстрував він його чи ні. Він боявся дуже сильно, щоб не було подвійного контракту, тому що можуть бути проблеми.

Тоді він говорив: "Хлопці, давайте не будемо підписувати, раптом він зареєстрував його". А оскільки агент був росіянин, я подзвонив у РФС. Там сказали, що ніякий договір не зареєстрований. А Денис казав: "Ну раптом...". Я йому відповів: "Ну добре, давай не підписувати". Все, це пастка.

Міг замінити Шевченка у збірній України, став розчаруванням року – Динамо дивує польські ЗМІ виборами тренера

Далі це просто чесне слово. І він своє чесне слово не виконав по сьогоднішній день. Це 2010 рік.

Не буду я йому допомагати. Він до нас приходив, ми з ним нормально розмовляли. Але я йому не буду допомагати. Він знав, що ми тільки починаємо агентську діяльність, ми йому збільшили контракт мало не у 8 разів.

Повернули в Динамо – це було найголовніше. Тому що Газзаєв тоді не знав, що є взагалі Бойко. Тоді він їздив на метро, а потім різко почав на "Каєні". Бойко повів себе некоректно, і він знає про це, буде з цим жити до кінця своїх днів", – сказав Панков програмі Бомбардир.