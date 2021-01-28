"Я прибыл в Милан, когда клуб идет первым в турнирной таблице. Мы должны верить в Скудетто. Это был бы отличный результат. Мы не должны бояться говорить об этом. Мы все верим в Скудетто.

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Я очень рад быть здесь. Мы находимся на позитивной волне, я хочу стать частью клуба. Я отдамся на поле полностью. Я уже вижу разницу между АПЛ. Английский футбол является более агрессивным и требует лучшей физики, а здесь я должен уделять больше внимания тактике.

Это было прекрасно тренироваться с такими игроками, как Златан Ибрагимович и Марио Манджукич. Я могу многому у них научиться. Я хочу совершенствоваться вместе с этими игроками", – цитирует Томори Football Italia.

К слову, Милан арендовал Фикайо у Челси до конца текущего сезона с возможностью выкупа. Англичанин уже успел дебютировать в футболке "россонери" в кубковом матче с Интером (1:2).

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