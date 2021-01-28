"Я прибув у Мілан, коли клуб йде першим у турнірній таблиці. Ми повинні вірити у Скудетто. Це був би чудовий результат. Ми не маємо боятися говорити про це. Ми всі віримо у Скудетто.

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Я дуже радий бути тут. Ми перебуваємо на позитивній хвилі, я хочу стати частиною клубу. Я віддамся на полі повністю. Я вже бачу різницю між АПЛ. Англійський футбол є більш агресивним та вимагає кращої фізики, а тут я повинен приділяти більше уваги тактиці.

Це було чудово тренуватись із такими гравцями, як Златан Ібрагімовіч та Маріо Манджукіч. Я можу багатьох речей у них навчитись. Я хочу вдосконалюватись разом з цими гравцями", – цитує Томорі Football Italia.

До слова, Мілан орендував Фікайо у Челсі до кінця поточного сезону з можливістю викупу. Англієць вже встиг дебютувати у футболці "россонері" у кубковому матчі з Інтером (1:2).

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