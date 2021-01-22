Защитник лондонского Челси Фикайо Томори минимум вторую часть нынешнего сезона проведет в чемпионате Италии.

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Милан арендовал 23-летнего англичанина канадского происхождения с правом выкупа, сообщает официальный сайт "россонери". За свою новую команду Томори будет выступать под 23-м номером.

Добавим, что это уже третий зимний новичок действующего лидера Серии А. Ранее Милан подписал полузащитника Суалихо Мейте и форварда Марио Манджукича. Для Томори этот переход будет хорошим шансом получить игровую практику, ведь центр защиты – проблемная зона в команде Стефано Пиоли. Пара Кьяер-Романьоли является практически безальтернативной.

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