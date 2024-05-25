"Нам була потрібна перемога або нічия, щоб потрапити в єврокубки. Велика подяка нашим хлопцям, що вони виконали задачу. Сьогодні була спекотна погода в Одесі. Задача виконана, ми рухаємося далі. Що буде далі – будемо думати пізніше.

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Казав, що команду покине 70 відсотків гравців? Це питання не до мене. Є керівники, які відповідають за це. Думаю, що треба їм відповісти, що і як буде далі. Ким гратимемо в Європі? Це головне питання для нас. Ми-то вийшли, а як далі? Треба набирати очки для нашої країни, щоб не опускалися, щоб ми були нагорі, і легше було іншим клубам грати. Хтось буде потрапляти одразу в Лігу чемпіонів, хтось буде в групу Ліги Європи потрапляти.

Відсутність Бабенка та Піхальонка в заявці? Бабенко за день до гри – ангіна. Піхальонок вчора тренувався, все було добре. Сьогодні зранку встав – температура 37,7. Щось хотіли зробити, але футбол – це така штука, що якщо відчуваєш, що на 100 відсотків не можеш, краще не грати", – поділився Максимов у ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 обіграв Чорноморець у поєдинку 30-го туру, гарантувавши собі участь у кваліфікації групи Ліги конференцій в наступному сезоні.

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