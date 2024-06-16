Лучшим игроком Полесья сезона 2023/24 стал форвард Бени Макуана, сообщает пресс-служба житомирцев.

Полесье подписало капитана европейской сборной

21-летний легионер набрал 40% голосов болельщиков. Конголезец опередил Александра Назаренко (19%), который стал вторым и Артема Козака (18%), замкнувшего топ-3.

Напомним, Макуана перешел в Полесье летом 2023 года из французского Монпелье за 250 тысяч евро. В прошлом сезоне он в 20 матчах забил 4 гола и отдал 3 ассиста. К сожалению, в конце февраля нападающий получил тяжелую травму и досрочно завершил сезон. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

К слову, президент житомирцев Геннадий Буткевич ранее также выбрал Бени лучшим игроком матча (босс клуба уже второй год подряд награждает тех, кто больше всего впечатлил его своей игрой, ценным кольцом).

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