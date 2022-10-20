"Если проанализировать календарь, посмотреть на те команды, с которыми мы сыграли, то это элита украинского футбола. Хочу поблагодарить ребят за очень хорошую игру, было действительно трудно. Мы победили благодаря силе духа, которую показали наши футболисты.

Гол "из бомбоубежища" в видеообзоре матча Ворскла – Рух – 0:1

Ворскла – очень квалифицированная команда, в ней собраны очень сильные игроки. Но мы ехали в Ужгород за победой. Нам пришлось тяжело, прежде всего, в плане восстановления. Соперник имел на один день больше. У нас такого дня для подготовки и восстановления не было. Именно поэтому это огромная победа для наших ребят. Футболисты нашей команды сыграли по характеру. Из U-19 взяли двух игроков – для них, по большому счету, этот матч стал первым в УПЛ. Команда их поддержала, а они поддержали команду. И я тоже благодарю весь коллектив.

Спасибо также бригаде арбитров, они отсудили очень квалифицированно. Да, в матче хватало эмоций, а футбол не может быть без эмоций. Спасибо и сопернику, потому что в таких условиях мы сыграли пятый матч с бомбоубежищами и тревогами. Вдумайтесь – пятый! Когда ты сошел с поля, потом начинаешь все заново. И это, я думаю, уже победа всего украинского футбола. Благодарю всех за то, что в это непростое время украинский футбол живет. Особая благодарность за это ВСУ и украинцам", – приводит слова Кучука официальный сайт Руха.

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