"Якщо проаналізувати календар, подивитися на ті команди, з якими ми зіграли, то це еліта українського футболу. Хочу подякувати хлопцям за дуже добру гру, було насправді важко. Ми перемогли завдяки силі духу, яку проявили наші футболісти.

Гол "з бомбосховища" у відеоогляді матчу Ворскла – Рух – 0:1

Ворскла – дуже кваліфікована команда, у ній зібрані дуже сильні гравці. Але ми їхали до Ужгорода за перемогою. Нам довелося важко, насамперед у плані відновлення. Суперник мав на один день більше. У нас же такого дня для підготовки та відновлення не було. Саме тому це дуже велика перемога для наших хлопців. Футболісти нашої команди зіграли на характері. З U-19 взяли двох гравців – для них, за великим рахунком, цей матч став першим в УПЛ. Команда підтримала їх, а вони підтримали команду. І я теж дякую усьому колективу.

Дякую також бригаді арбітрів, вони відсудили дуже кваліфіковано. Так, у матчі не бракувало емоцій, а футбол не може бути без емоцій. Дякую і супернику, тому що в таких умовах ми зіграли п’ятий матч – із бомбосховищами та тривогами. Вдумайтеся – п’ятий! Коли ти зійшов із поля, а потім розпочинаєш усе наново. І це, я вважаю, вже перемога всього українського футболу. Дякую всім за те, що в цей непростий час український футбол живе. Особлива подяка за це ЗСУ й українцям", – наводить слова Кучука офіційний сайт Руху.

Рух переміг Ворсклу в матчі УПЛ тривалістю 3,5 години – команда Скрипника продовжує розчаровувати