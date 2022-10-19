Команды активно начали поединок, но затем пришлось около полутора часов провести в укрытии. Понятие гол "в раздевалку" давно привычно для футбола, а в УПЛ уже можно использовать термины, связанные с бомбоубежищем.

Рух победил Ворсклу в матче УПЛ продолжительностью 3,5 часа – команда Скрипника продолжает разочаровывать

Что-то похожее сделал Алексей Довгий, красиво пробивший с отскоком через 5 минут после вынужденного отдыха команд. 32-летний хавбек Руха забил во втором туре подряд. Ворскла отчаянно пыталась спасти хотя бы очко, но так и не ответила за остаток игрового времени.