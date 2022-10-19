Гол "из бомбоубежища" в видеообзоре матча Ворскла – Рух – 0:1
21:50 - Читати українською
Рух минимально одолел Ворсклу в матче 8 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор поединка.
28’ Алексей Довгий
Команды активно начали поединок, но затем пришлось около полутора часов провести в укрытии. Понятие гол "в раздевалку" давно привычно для футбола, а в УПЛ уже можно использовать термины, связанные с бомбоубежищем.
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Что-то похожее сделал Алексей Довгий, красиво пробивший с отскоком через 5 минут после вынужденного отдыха команд. 32-летний хавбек Руха забил во втором туре подряд. Ворскла отчаянно пыталась спасти хотя бы очко, но так и не ответила за остаток игрового времени.
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