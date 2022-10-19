На момент начала игры полтавчане шли на 10-й позиции, имея 7 очков. Рух занимал 13 место, набрав 4 балла.

Первый момент возник у команды Скрипника – Марлисон головой пробивал после подачи углового, однако Юрий Панькив был на месте. На 22-й минуте игра была остановлена ​​из-за воздушной тревоги на всей территории Украины. Вынужденная пауза длилась полтора часа.

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После возобновления игры Рух быстро забил. Успех гостям принес угловой на 28-й минуте – Алексей Довгий со второй попытки открыл счет. Капитан "желто-черных" метров с 12-ти положил мяч в угол ворот Дмитрия Ризныка. Довгий отличился во втором матче подряд.

Ворскла могла быстро отыграться, однако Рух спасла перекладина. Перед этим Юрий Панькив парировал мощный удар Василия Кравца со штрафного. Он же перевел мяч на угловой после дальнего удара Чеснакова. В итоге, гол Довгого стал единственным в первом тайме, который с учетом паузы из-за воздушной тревоги длился два с половиной часа.

На старте второй половины игры полтавчане просили пенальти из-за вероятной игры рукой у Дидыка, но Анастасия Романюк не увидела оснований для 11-метрового. Был момент у Сефери, не попавшего в ближний угол. Панькив все контролировал. Дальний удар Пердуты тоже не составил проблем для опытного кипера. Вот, наверное, и все, что создали номинальные хозяева за вторую 45-минутку.

0:1 – Рух удержал важную победу, впервые в своей истории обыграв Ворсклу. Раньше были две ничьи и две победы полтавчан. Львовская команда набрала 7 очков и потеснила подопечных Виктора Скрипника с 10 позиции УПЛ. Для Ворсклы это поражение стало уже 5-м в 8-ми матчах чемпионата.

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