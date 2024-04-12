Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признал, что его команда разочаровала в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против Аталанты.

"Мы сыграли действительно ужасно, Боже-Боже. Аталанта прорывалась и забивала, а мы выпустили ситуацию из-под контроля. Я не узнал свою команду.

Дубль Скамакки в видеообзоре матча Ливерпуль – Аталанта – 0:3

Выглядит странно, но суть в тактической дисциплине. Они забивали, мы же продолжали играть по их сценарию. Не могу сказать ни одного хорошего слова.

Ливерпуль провалился и заслуженно проиграл. Нужно признать поражение и двигаться дальше, готовиться к следующему матчу", – цитирует Юргена Клоппа Sky Sports.

Ливерпуль разгромно проиграл Аталанте и повис над вылетом из Лиги Европы. Это первое фиаско Клоппа на Анфилде за последние 14 месяцев.

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