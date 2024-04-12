Аталанта стала третьей командой, которая минимум дважды обыграла Ливерпуль на Энфилде в матчах еврокубков – вслед за Барселоной и Реалом. В ноябре 2020 года бергамаски одолели команду Юргена Клоппа в Лиге чемпионов со счётом 2:0, теперь, в матче Лиги Европы "богиня" расправилась с "красными" ещё более убедительно.

ЛЕ, четвертьфиналы: Аталанта всухую разгромила Ливерпуль на Энфилде, Байер продлил беспроигрышную серию

Дубль на свой счёт записал центрфорвард Джанлука Скамакка, который даже не был вызван на последний сбор сборной Италии – Лучано Спаллетти посчитал, что форвард Аталанты выступает слишком нестабильно в этом сезоне. Что ж, экс-нападающий Вест Хэма ответил наставнику "Скуадры адзурры". И сделал это вовремя – Евро-2024 уже на носу, а у сборной Италии есть проблемы с атакующей линией.

Третий – контрольный гол – на Энфилде забил Марио Пашалич.