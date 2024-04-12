Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнав, що його команда розчарувала в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти.

"Ми зіграли дійсно жахливо, Боже-Боже. Аталанта проривалася та забивала, а ми випустили ситуацію з-під контролю. Я не впізнав свою команду.

Дубль Скамакки у відеоогляді матчу Ліверпуль – Аталанта – 0:3

Виглядає дивно, але суть в тактичній дисципліні. Вони забивали, ми ж продовжували грати за їхнім сценарієм. Не можу сказати жодного хорошого слова.

Ліверпуль провалився і заслужено програв. Потрібно визнати поразку та рухатися далі, готуватися до наступного матчу", – цитує Юргена Клоппа Sky Sports.

Ліверпуль розгромно програв Аталанті та повис над вильотом з Ліги Європи. Це перше фіаско Клоппа на Анфілді за останні 14 місяців.

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