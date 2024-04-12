Финал еврокубкового сезона дарит еще одну важную интригу с битвой за место в Лиге чемпионов-2024/25.

Со следующего сезона Лига чемпионов получит новый формат, а топ-чемпионаты имеют шанс делегировать в основную сетку турнира дополнительную команду. Две страны с наибольшим коэффициентом по итогу сезона-2023/24 получат лишний пропуск в ЛЧ.

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Италия лидирует в рейтинге с отрывом. Если Фиорентина победит чешскую Викторию в ответном матче 1/4 Лиги конференций, а Аталанта не проиграет второй матч Ливерпулю в Лиге Европы (еще есть победитель пары Милан – Рома), то Серия А точно будет иметь 5 команд в Лиге чемпионов-2024/25.

Итальянцам может хватить и меньшего, ведь главные конкуренты буксуют. Германия длительное время идет второй в рейтинге. По прогнозам, Англия должна обойти немцев, поскольку сохранила больше представителей, которые считаются фаворитами своих турниров.

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Однако в течение этой недели АПЛ упустила шанс подняться на второе место. В Лиге чемпионов англичане выступили лучше немцев – ничьи для Ман Сити и Арсенала против ничьей Баварии и поражения Боруссии. Но во второстепенных еврокубках Премьер-лига оконфузилась. Ливерпуль разгромно проиграл Аталанте, Вест Хэм в прямом поединке без шансов влетел немецкому Байеру и только Астон Вилла одолела Лилль.

На данный момент Бундеслига опережает АПЛ на 0,036 пунктов. Мизерный отрыв, который можно нейтрализовать одной ничьей, но стоит учитывать, что английские баллы делятся на 8 команд, а немецкие – на 7.