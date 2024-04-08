“Честно говоря, эта травма очень меня удивила, потому что мы совсем этого не ожидали. Эгиналдо быстро восстанавливался и хорошо тренировался с командой в течение двух недель, в предыдущей игре он также отыграл один тайм, поэтому для нас это был неприятный сюрприз. Но мы увидим, насколько травма серьезная. Это может быть такая же травма, что уже была, и надеюсь, что она не настолько тяжелая, как первая, чтобы он мог быстро вернуться в команду.

Шахтер – Рух – 3:1 – видео голов и обзор матча

Это был неприятный момент, потому что мы имели замену во втором тайме из-за желтой карточки, и ты надеешься на этого игрока, который очень хорошо выступал в межсезонье и иногда играл на этой позиции, надеешься, что он снова сможет внести вклад, выйдя на этой позиции, но это футбол. Иногда происходит то, чего ты не ожидаешь", – приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, Эгиналдо вышел на поле на старте второго тайма, а уже на 57-й минуте был заменен на Марьяна Шведа. Отметим, что бразилец провел 15 матчей за "горняков", отметившись 2 голами и 2 ассистами.

Шахтер нанес Руху первое поражение после возобновления сезона УПЛ – "горняки" закрепились на вершине таблицы