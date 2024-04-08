"Чесно кажучи, ця травма дуже мене здивувала, бо ми зовсім цього не очікували. Егіналдо швидко відновлювався і добре тренувався з командою протягом двох тижнів, у попередній грі він також відіграв один тайм, тому для нас це був неприємний сюрприз. Але ми побачимо, наскільки травма серйозна. Це може бути така ж сама травма, що вже була, і сподіваюся, що вона не настільки важка, як перша, щоб він міг швидко повернутися до команди.

Шахтар – Рух – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Це був неприємний момент, тому що ми мали заміну в другому таймі через жовту картку, і ти сподіваєшся на цього гравця, який дуже гарно виступав у міжсезоння та іноді грав на цій позиції, сподіваєшся, що він знову зможе зробити внесок, вийшовши на цій позиції, але це футбол. Іноді стається те, чого ти не очікуєш", – наводить слова Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Егіналдо вийшов на поле на старті другого тайму, а вже на 57-й хвилині був замінений на Мар'яна Шведа. Відзначимо, що бразилець провів 15 матчів за "гірників", відзначившись 2 голами та 2 асистами.

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