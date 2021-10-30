Барселона в первом матче без Кумана не обыграла Алавес – шедевр Депая, новые потери лидеров перед Динамо
Барселона Алавес в рамках 10-го тура Ла Лиги. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".
Поражение от Райо Вальекано три дня назад переполнило чашу терпения руководства Барселоны. Рональда Кумана оперативно уволили. Команду временно возглавил Серхи Бархуан. Дебютировать ему выпало против потенциально удобного соперника – каталонцы взяли себе за привычку достаточно регулярно громить Алавес. Среди кадровых потерь следует выделить Дембеле (уже давно не новость), Фати и Роберто.
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Барселона номинально вышла играть в атакующей формации 4-3-3, но на практике снова играла с тремя центрбеками. Мингеса должным образом не поддерживал атаку, а Дест привычно для себя закрывал весь правый фланг. Американец в оборонительной фазе регулярно опускался в линию к своим защитникам. Также Сержиньо активно работал впереди, но без мяча часто занимал неправильную позицию, терял своего игрока, пытавшись компенсировать это скоростью.
В общем, мы не увидели системных изменений в игре Барселоны. Да и ждать их было наивно. Слишком мало времени прошло для перемен. В первом тайме каталонцы гораздо больше держали мяч. В конце концов гости не очень пытались этому препятствовать. Однако первый удар в створ зрители увидели на 18-й минуте. Это Эрик Гарсия после подачи с углового заставил голкипера продемонстрировать чудеса реакции. Позже Агуэро метров с 20-ти пробил неточно, и уже под занавес первой половины издалека пробивал Депай – прямо в руки Севере.
Обоим тренерам пришлось производить замены еще до перерыва. Сначала поле покинул защитник Алавеса Химо Наварро, вместо которого вышел Мартин Агиррегабирия. На 41-й минуте была очередь Серхио Агуэро. Аргентинец не смог продолжить игру после борьбы за мяч. В какой-то момент на газоне появились носилки и электрокар, но Агуэро сумел уйти к скамейкам запасных самостоятельно. Очень тревожная ситуация, ведь уже во вторник Барселоне играть против Динамо в Лиге чемпионов.
На старте второго тайма в течение нескольких минут команды создали больше, чем за весь предыдущий. Депаю дали слишком много пространства. Нидерландец принял мяч на линии штрафной и роскошным ударом поразил дальнюю девятку. Этот шедевр должен был придать уверенности Барселоне, но ответ прилетел молниеносно. Луис Риоха начал забег почти возле центрального круга, вместе с Хоселу перехитрил защитников Барселоны и, оказавшись перед тер Штегеном, покатил мяч мимо немца. 1:1 на 52-й минуте. 1:1 на 52-й минуте.
Коутиньо оперативно пытался вернуть лидерство своей команде. Бразилец разобрался с двумя защитниками и бил под перекладину. Севера в прыжке перевел на угловой. Возможно, Депай потратил весь фарт на голевой удар. Объяснить два последующих промаха с более перспективных позиций трудно. Сначала нидерландец попал в штангу, а позже – в голкипера. В середине тайма положение Барселоны осложнилось. Еще одна травма. Теперь у Жерара Пике. Автор победного гола в ворота Динамо покинул поле, прихрамывая. Вскоре еще и Нико Гонсалес замену попросил.
Заключительные минуты прошли в бесполезных попытках каталонцев вырвать победу. Ничья позволила Барселоне набрать всего 16 очков и подняться на 9-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. В свою очередь, Алавес остался над зоной вылета.
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