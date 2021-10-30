Поражение от Райо Вальекано три дня назад переполнило чашу терпения руководства Барселоны. Рональда Кумана оперативно уволили. Команду временно возглавил Серхи Бархуан. Дебютировать ему выпало против потенциально удобного соперника – каталонцы взяли себе за привычку достаточно регулярно громить Алавес. Среди кадровых потерь следует выделить Дембеле (уже давно не новость), Фати и Роберто.

Барселона окончательно потеряла Серхи Роберто не только на Динамо

Барселона номинально вышла играть в атакующей формации 4-3-3, но на практике снова играла с тремя центрбеками. Мингеса должным образом не поддерживал атаку, а Дест привычно для себя закрывал весь правый фланг. Американец в оборонительной фазе регулярно опускался в линию к своим защитникам. Также Сержиньо активно работал впереди, но без мяча часто занимал неправильную позицию, терял своего игрока, пытавшись компенсировать это скоростью.

В общем, мы не увидели системных изменений в игре Барселоны. Да и ждать их было наивно. Слишком мало времени прошло для перемен. В первом тайме каталонцы гораздо больше держали мяч. В конце концов гости не очень пытались этому препятствовать. Однако первый удар в створ зрители увидели на 18-й минуте. Это Эрик Гарсия после подачи с углового заставил голкипера продемонстрировать чудеса реакции. Позже Агуэро метров с 20-ти пробил неточно, и уже под занавес первой половины издалека пробивал Депай – прямо в руки Севере.

Обоим тренерам пришлось производить замены еще до перерыва. Сначала поле покинул защитник Алавеса Химо Наварро, вместо которого вышел Мартин Агиррегабирия. На 41-й минуте была очередь Серхио Агуэро. Аргентинец не смог продолжить игру после борьбы за мяч. В какой-то момент на газоне появились носилки и электрокар, но Агуэро сумел уйти к скамейкам запасных самостоятельно. Очень тревожная ситуация, ведь уже во вторник Барселоне играть против Динамо в Лиге чемпионов.

На старте второго тайма в течение нескольких минут команды создали больше, чем за весь предыдущий. Депаю дали слишком много пространства. Нидерландец принял мяч на линии штрафной и роскошным ударом поразил дальнюю девятку. Этот шедевр должен был придать уверенности Барселоне, но ответ прилетел молниеносно. Луис Риоха начал забег почти возле центрального круга, вместе с Хоселу перехитрил защитников Барселоны и, оказавшись перед тер Штегеном, покатил мяч мимо немца. 1:1 на 52-й минуте. 1:1 на 52-й минуте.

Коутиньо оперативно пытался вернуть лидерство своей команде. Бразилец разобрался с двумя защитниками и бил под перекладину. Севера в прыжке перевел на угловой. Возможно, Депай потратил весь фарт на голевой удар. Объяснить два последующих промаха с более перспективных позиций трудно. Сначала нидерландец попал в штангу, а позже – в голкипера. В середине тайма положение Барселоны осложнилось. Еще одна травма. Теперь у Жерара Пике. Автор победного гола в ворота Динамо покинул поле, прихрамывая. Вскоре еще и Нико Гонсалес замену попросил.

Заключительные минуты прошли в бесполезных попытках каталонцев вырвать победу. Ничья позволила Барселоне набрать всего 16 очков и подняться на 9-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. В свою очередь, Алавес остался над зоной вылета.

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