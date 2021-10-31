"Блаугранас" имеют ужасное известие из клубного лазарета перед противостоянием с Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Барселона точно не сможет рассчитывать на Фрэнки де Йонга, Жерара Пике, Педри, Серхи Роберто, Рональда Араухо и Серхио Агуэро в матче против Динамо, сообщает AS. Все игроки будут недоступны из-за травм. Но и это еще не все – под вопросом участие в поединке Ансу Фати и Усмана Дембеле

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Издание назвало вероятный стартовый состав на игру в Киеве. Место в воротах привычно останется за тер Штегеном. В защите должны сыграть Мингеса, Эрик Гарсия, Лангле и Альба. Полузащиту образуют Серхио Бускетс, Нико и Гави, а тройка нападающих – Дест, Депай и Коутинью.

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Кстати, матч Лиги чемпионов Динамо – Барселона состоится уже 2 ноября, начало встречи в 22:00. Каталонцы сейчас третьи в группе E с 3 очками в активе, а бело-синие – последние (1 пункт).

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