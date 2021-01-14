"Мы сами усложнили себе жизнь. В первой половине играли очень хорошо, но потом расслабились. Мы должны были лучше контролировать ситуацию.

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Кубок Италии тоже важный турнир, нам нельзя было проигрывать на этой стадии. Многие другие игры также завершились в дополнительное время. Это показывает, как сложно пройти дальше. У нас теперь есть несколько дней, чтобы собраться с силами.

Мы контролировали ход своей встречи, но проваливались по концентрации. В составе было много молодых игроков, это был их первый опыт игры на подобном уровне. В такой ситуации случаются и ошибки", – цитирует Пирло издание Football Italia.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Италии Ювентус лишь в дополнительное время сумел вырвать победу у Дженоа (3:2) и пробился в четвертьфинал турнира.

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