"Ми самі ускладнили собі життя. У першій половині грали дуже добре, але потім розслабилися. Ми повинні були краще контролювати ситуацію.

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Кубок Італії теж важливий турнір, нам не можна було програвати на цій стадії. Багато інших ігор також завершилися у додатковий час. Це демонструє, як складно пройти далі. У нас тепер є кілька днів, щоб зібратися з силами.

Ми контролювали хід своєї зустрічі, але провалювалися по концентрації. У складі було багато молодих гравців, це був їхній перший досвід гри на подібному рівні. У такій ситуації трапляються і помилки", – цитує Пірло видання Football Italia.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубка Італії Ювентус лише у додатковий час зумів вирвати перемогу у Дженоа (3:2) і пробився у чвертьфінал турніру.

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