Защитник Далласа Брайан Рейнольдс в ближайшее время переедет в итальянское первенство.

Ювентус договорился о переходе правого защитника Далласа Брайана Рейнольдса и отдаст его в аренду в Беневенто до конца сезона.

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По информации Goal, "бьянконери" пока не могут подписать еще одного игрока, который не имеет паспорта гражданина ЕС. Интересно, что в составе действующего чемпиона Италии уже выступает другой американец – Вестон Маккени.

Заметим, Рейнольдс является воспитанником Далласа. Несмотря на свой юный возраст, он является основным игроком американского клуба – 19 матчей и 4 ассиста во всех турнирах в этом сезоне. Также Брайан играет за юношескую сборную США. Transfermarkt оценивает таланта в 6 млн евро.

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