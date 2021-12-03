"Первый гол за Шахтер? С начала сезона ждал. Первый гол за Шахтер – чрезвычайное событие. Не умаляя заслуг Мариуполя, где забил 8 мячей, дебютный за Шахтер был слишком долгожданным. Пришлось немного перетерпеть сложные моменты, но кто терпит, тот всегда дождется.

Шахтер – Львов – 6:1 – видео голов и обзор матча

Переживания Мудрика, что гол могут отменить? Да, Михаил переживал за друга еще больше, чем переживал я. Суперголевая от него. Мы с ним договоримся, рассчитаемся. Ощущение от матча со Львовом? Поначалу было сложно. Трудным был и первый тайм, и старт второго.

Мне кажется, третий гол оказался переломным. Мы в конце еще добавляли, а Львову было тяжеловато. Хотели забить как можно больше голов, ведь для нас сверхважна разница мячей, поэтому после каждого гола дальше шли вперед", – приводит слова Бондаренко официальный сайт Шахтера.

Артем забил один из голов в ворота Львова, а Шахтер в итоге разбил львовян со счетом 6:1 и возглавил турнирную таблицу.

Шахтер уничтожил Львов, забив 6 голов – Мудрик повторил ассистентский подвиг Месси и заработал пенальти