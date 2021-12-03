Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко поділився емоціями від дебютного голу в футболці "гірників" та готовий віддячити Михайлу Мудрику за результативну передачу.

"Перший гол за Шахтар? Від початку сезону чекав. Перший гол за Шахтар – надзвичайна подія. Не зменшуючи заслуг Маріуполя, де забив 8 м'ячів, дебютний за Шахтар був надто довгоочікуваним. Довелось трохи перетерпіти складні моменти, але хто терпить, той завжди дочекається.

Шахтар – Львів – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Переживання Мудрика, що гол можуть скасувати? Так, Михайло переживав за друга ще більше, ніж переживав я. Супергольова від нього. Ми з ним домовимось, розрахуємось. Відчуття від матчу зі Львовом? Спочатку було складно. Важким був і перший тайм, і старт другого.

Мені здається, третій гол виявився переламним. Ми наприкінці ще додавали, а Львову було важкувато. Хотіли забити якнайбільше голів, адже для нас надважливою є різниця м'ячів, тож після кожного гола далі йшли вперед", – наводить слова Бондаренка офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що Артем забив один із голів у ворота Львова, а Шахтар в підсумку розбив львів'ян з рахунком 6:1 та очолив турнірну таблицю.

Шахтар знищив Львів, забивши 6 голів – Мудрик повторив асистентський подвиг Мессі і заробив пенальті