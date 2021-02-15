Конфликт между Златаном Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку нашел свое отражение в уличном искусстве.

Огромный мурал с изображением шведа и бельгийца появился на стене неподалеку от Сан-Сиро.

Ибрагимович и Лукаку получили наказание за стычку в четвертьфинале Кубка Италии

Ибрагимович и Лукаку едва не устроили драку в четвертьфинале Кубка Италии. Партнерам и арбитрам удалось растянуть "драчунов", но инцидент получил огромный резонанс. Теперь жители Милана будут иметь дополнительное напоминание о конфликте двух титанов. "Лицом к лицу, сердцем к сердцу", – такую подпись оставили авторы монументальной работы.

Добавим, что новая битва Милана и Интера состоится 21 февраля. "Нерадзурри" находятся на вершине турнирной таблицы Серии А, а соседи отстают всего на одно очко.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана