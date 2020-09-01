"Мы провели очень хороший год как по результатам, так и по качеству игры. Нынешняя ситуация немного изменила планы, мы пропустили Евро.

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Но за это время все только повзрослели и стали сильнее. Сейчас нам нужно возвращать кондиции, вспоминать ту игру, которую мы показывали, и готовиться к серьезным матчам. Соперники очень высокого уровня", – сказал Малиновский в комментарии Футбольному формату.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.

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