"Мы пропустили Евро, но за это время стали сильнее": Малиновский – о перспективах сборной Украины
Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский откровенно рассказал о ситуации в команде.
"Мы провели очень хороший год как по результатам, так и по качеству игры. Нынешняя ситуация немного изменила планы, мы пропустили Евро.
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Но за это время все только повзрослели и стали сильнее. Сейчас нам нужно возвращать кондиции, вспоминать ту игру, которую мы показывали, и готовиться к серьезным матчам. Соперники очень высокого уровня", – сказал Малиновский в комментарии Футбольному формату.
Напомним, поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.
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