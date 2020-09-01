"Ми пропустили Євро, але за цей час стали сильнішими": Маліновський – про перспективи збірної України
Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський відверто розповів про ситуацію у команді Шевченка.
"Ми провели дуже хороший рік як за результатами, так і за якістю гри. Нинішня ситуація трохи змінила плани, ми пропустили Євро.
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Але за цей час всі тільки подорослішали та стали сильнішими. Зараз нам потрібно повертати кондиції, згадувати ту гру, яку ми показували, і готуватись до серйозних матчів. Суперники дуже високого рівня", – сказав Маліновський у коментарі Футбольному формату.
Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45.
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