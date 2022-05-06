"Многие команды развалились бы и проиграли разгромно, но мы все время держались в игре. Если быть честными, мы, наверное, проиграли противостояние еще на первой минуте игры в Лондоне. Там мы пропустили гол через 50 секунд, и с тех пор гонялись за ничьей.

Я искренне чувствовал, что у нас есть хорошие шансы победить их, я действительно верил. Удаление полностью изменило игру и означало, что мы должны были попытаться дождаться случайного момента. У нас было немного возможностей, одна или две. Нам нужны были моменты, но мы не могли создать.

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Было раннее удаление и вообще много решений за два матча было против нас. Возможно, нам нужно узнать немного больше о судействе в Европе и других вещах. У нас уже были два похожих удаления в четвертьфинале, когда нам пришлось играть 45 минут вдесятером.

Должен сказать, я очень разочарован тем, что не смог сегодня увидеть болельщиков. Я подвел их сам, когда меня удалили, но в общем игроки проделали невероятную работу. Я разочарован. Сейчас я чувствую себя не очень хорошо, потому что хотел выйти в финал и верил, что мы сможем, но мы не дотянули. Поздравляю Айнтрахт, а мы вынуждены признать неудачу", – цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

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