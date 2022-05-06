Мойєс отримав червону картку у півфіналі Ліги Європи – тренер Ярмоленка здичів, напавши на дівчину, яка подає м'ячі
Півфінальний матч Ліги Європи Айнтрахт – Вест Хем (1:0) запам'ятався прикрим інцидентом.
На 79-й хвилині гри Девід Мойєс отримав пряму червону картку від арбітра поєдинку Хесуса Хіля Мансано. Шотландець не впорався з емоціями, з кількох метрів вдаривши м'ячем у дівчину, яка подає м'ячі футболістам.
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Причиною такого вчинку 59-річного шотландця стало те, що працівниця арени у Франкфурті надто довго віддавала ігровий снаряд. Після удару Мойєса м'яч пролетів поруч з її головою, а наставник Андрія Ярмоленка був вилучений.
Поєдинок завершився мінімальною перемогою Айнтрахта. У фіналі суперником німців стане Глазго Рейнджерс.