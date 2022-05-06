На 79-й хвилині гри Девід Мойєс отримав пряму червону картку від арбітра поєдинку Хесуса Хіля Мансано. Шотландець не впорався з емоціями, з кількох метрів вдаривши м'ячем у дівчину, яка подає м'ячі футболістам.

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Причиною такого вчинку 59-річного шотландця стало те, що працівниця арени у Франкфурті надто довго віддавала ігровий снаряд. Після удару Мойєса м'яч пролетів поруч з її головою, а наставник Андрія Ярмоленка був вилучений.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою Айнтрахта. У фіналі суперником німців стане Глазго Рейнджерс.

Just David Moyes smashing the ball at a kid from two yards away. Classy bloke



pic.twitter.com/h2hD2T1LUM — sam. (@SamAIex) May 5, 2022