На 79-й минуте игры Дэвид Мойес получил прямую красную карточку от арбитра поединка Хесуса Хиля Мансано. Шотландец не справился с эмоциями, с нескольких метров ударив мячом в девушку, подающую мячи футболистам.

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Причиной этого поступка 59-летнего шотландца стало то, что сотрудница арены во Франкфурте слишком долго отдавала игровой снаряд. После удара Мойеса мяч пролетел рядом с ее головой, а наставник Андрея Ярмоленко был удален.

Поединок завершился минимальной победой Айнтрахта. В финале соперником немцев станет Глазго Рейнджерс.

Just David Moyes smashing the ball at a kid from two yards away. Classy bloke



pic.twitter.com/h2hD2T1LUM — sam. (@SamAIex) May 5, 2022