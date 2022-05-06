Мойес получил красную карточку в полуфинале Лиги Европы – тренер Ярмоленко одичал, напав на девушку, которая подает мячи
Полуфинальный матч Лиги Европы Айнтрахт – Вест Хэм (1:0) запомнился досадным инцидентом.
На 79-й минуте игры Дэвид Мойес получил прямую красную карточку от арбитра поединка Хесуса Хиля Мансано. Шотландец не справился с эмоциями, с нескольких метров ударив мячом в девушку, подающую мячи футболистам.
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Причиной этого поступка 59-летнего шотландца стало то, что сотрудница арены во Франкфурте слишком долго отдавала игровой снаряд. После удара Мойеса мяч пролетел рядом с ее головой, а наставник Андрея Ярмоленко был удален.
Поединок завершился минимальной победой Айнтрахта. В финале соперником немцев станет Глазго Рейнджерс.