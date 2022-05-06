Вест Хем не заслужив програти домашній матч, але поступився Айнтрахту та максимально ускладнив собі завдання виходу в фінал. Лондонцям довелося грати у не зовсім звичному стилі: брати м'яч під контроль, дуже активно пресингувати, грати з високою лінією оборони.

Рейнджерс прорвалися у фінал Ліги Європи, здобувши впевнену перемогу над РБ Лейпциг

Девід Мойєс спробував влаштувати бліцкриг на перших хвилинах. Цей план успішним не став. Франкфурту вдалося стримати гостей без особливих труднощів. Була рвана гра без чіткої картини, а травма Хінтереггера остаточно зірвала темп зустрічі.

Першого удару довелося чекати 20 хвилин. Однак вболівальники не нудилися. Фани Айнтрахта знову подарували шикарну атмосферу.

Все стало зрозуміло в середині першого тайму. Вест Хем рано залишився у меншості – Крессвелл завалив Хауге, який скористався високою лінією захисту та зачепився за шикарний пас з глибини від Камади. А ще через 5 хвилин Франкфурт забив, коли Кнауфф прорвався правим флангом, а Борре без спротиву замкнув простріл на 11-метровій позначці.

Після цього шанси Вест Хема на камбек наблизилися до нуля. Надія була тільки на контратаки (партнери постійно намагалися кинути у прорив Антоніо) та стандарти (той же Антоніо ледь не забив після подачі Боуена). Зусилля Антоніо та Боуена зберігали інтригу, створюючи напругу у володіннях Траппа.

Господарі, користуючись чисельною більшістю, продовжували атакувати позиційно. Знову чудово показав себе правий латераль Кнауфф (3 паси під удар). Ансгар дає футболу Айнтрахта важливий баланс – врівноважує лідера Костіча, який постійно генерує моменти зліва. Згодом з'явився Пасьєнсія і також міг забивати.

Андрій Ярмоленко розпочав матч у запасі та вийшов на останні 10 хвилин. Українець встиг завдати двох ударів з гострого кута (один неточний, один потягнув воротар). Вест Хем зумів організувати ще кілька пристойних атак, Антоніо, Боуен і Соучек перспективно били по воротах, однак відігратися гостям не вдалося.

Айнтрахт виходить у фінал, який відбудеться 18 травня у Севільї. Там "орли" зіграють проти Рейнджерс. Франкфуртські вболівальники після фінального свистка рвонули на газон до своїх героїв.