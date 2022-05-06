"Багато команд розвалилися б і програли розгромно, натомість ми весь час трималися у грі. Якщо бути чесними, ми, напевно, програли протистояння ще на першій хвилині гри в Лондоні. Там ми пропустили гол через 50 секунд, і з того часу ганялися за нічиєю.

Я щиро відчував, що у нас є хороші шанси перемогти їх, я справді вірив. Вилучення повністю змінило гру і означало, що ми повинні були спробувати дочекатися випадкового моменту. У нас було небагато можливостей, одна чи дві. Нам були потрібні моменти, але ми не могли створити.

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Було раннє вилучення і взагалі багато рішень за два матчі було проти нас. Можливо, нам потрібно дізнатися трохи більше про суддівство в Європі та інші речі. У нас вже були схожі два вилучення у чвертьфіналі, коли нам довелося грати 45 хвилин удесятьох.

Мушу сказати, я дуже розчарований тим, що не зміг сьогодні побачити уболівальників. Я підвів їх сам, коли мене вилучили, але загалом гравці виконали неймовірну роботу. Я розчарований. Зараз я почуваюся не дуже добре, бо хотів вийти у фінал і вірив, що ми зможемо, але ми не дотягнули. Вітаю Айнтрахт, а ми змушені визнати невдачу", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

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